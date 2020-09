Programm in Ratingen geht trotzdem weiter : Jonges verzichten auf Verleihung der Dumeklemmer-Plakette

Programm in Ratingen geht trotzdem weiter

Ratingen Die Ratinger Jonges werden den Traditionstermin coronabedingt in diesem Jahr ausfallen lassen. Aber es gibt Pläne für das Jahr 2021.

Ganz im Zeichen der Virus-Pandemie stand die Herbstversammlung in der Stadthalle. 68 Mitglieder waren gekommen. Alle Teilnehmer mussten sich zuvor schriftlich anmelden und in Listen registrieren und saßen dann an nummerierten Einzeltischen. Über die umfangreichen Restaurierungsarbeiten auf dem evangelischen Teil des Ehrenfriedhofes, für die die Jonges einen beträchtlichen Betrag bereitstellen, berichtete Vizebaas Guido Multhaupt. Er stellte auch die geplanten Schutzmaßnahmen für das große Kruzifix im Portikus vor, das durch eine Farbattacke schwer beschädigt, inzwischen aber restauriert wurde. Etliche Mitglieder wurden für ihre 25- und 40-jährige Treue zum Verein ausgezeichnet. Besonders geehrt wurden Adolf Settgast für seine jahrelange Archivierungsarbeit, Volkmar Schrimpf für sein fotografisches und grafisches Engagement und schließlich Achim Pohlmann, der 16 Jahre im Vorstand aktiv war und zahlreiche Veranstaltungen organisiert und moderiert hatte.