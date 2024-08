Biwak der Ratinger Jonges Ein Fest unter alten Freunden

Seinen Ursprung fand das Biwak in einer Überlegung des damaligen Baas Karl Hoberg und seines Vorstandes, den mittlerweile sehr zahlreich gewordenen Mitgliedern des Vereins die Möglichkeit zu einem Miteinander in zwangloser Atmosphäre zu ermöglichen. Bei einem der legendären Stammtische der Jonges am Marktplatz wuchs die Idee einer neuen Form der Mitgliederzusammenkunft. Das Treffen sollte formlos sein und in einem rustikalen Ambiente stattfinden. Die Zwangslosigkeit des Treffens sollte die Integration der neuen Mitglieder fördern und helfen, neue Ideen zu generieren.