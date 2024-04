Heimatverein lädt ein Ratinger Jonges feiern rund um den Dicken Turm

Dicke Mauern, gute Unterhaltung, Live-Musik und Leckereien: Am Sonntag, 5. Mai, feiert der Heimatverein Ratinger Jonges wieder sein beliebtes „Turmfest“ am Dicken Turm. Von 11 bis 16 Uhr erwartet die Besucher an der Turmstraße ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Führungen und Besichtigungen, Speisen vom Grill und kühle Getränken sowie reichlich Gelegenheit zum Plaudern und gemütlichen Beisammensein.