Ratinger Brauchtum Jonges feiern ihr Biwak auf der Seeterrasse

Das Biwak findet am Samstag, 10. August ab 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) wieder auf der Terrasse am Seeteich neben der Stadthalle statt. Nach der gelungenen Premiere vor zwei Jahren hat sich diese neue Location inzwischen fest etabliert. Die Örtlichkeit ist aus der Stadtmitte fußläufig gut erreichbar, was mehr Leuten, besonders Älteren den Besuch des Biwaks erleichtert. „Und die Seeterrasse entwickelt gerade an warmen Sommerabenden einen ganz besonderen Charme, der viel Anklang findet‟, sagt Jonges-Baas Edgar Dullni.