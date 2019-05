Gesundheit : Johanniter schulen in Erster Hilfe

Hilden Die Teilnehmer erleben eine „Lernreise“, die Erste Hilfe mit viel Praxis auf den Punkt bringt.

(RP) Einen Kursus Erste Hilfe Kompakt bieten die Johanniter am Samstag, 1. Juni, in der Zeit von 8.30 bis 16.30 Uhr in der Johanniter-Wache in Hilden an der Düsseldorfer Straße 38 an.