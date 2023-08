Helfen will gelernt sein Unwetter auf Probe

Am Samstag Morgen gegen 8.30 Uhr schrillte bei den Helfern der Alarm: Aufgrund der Auswirkungen eines starken Unwetters in Ratingen wurden sie zur Dienststelle in Ratingen-Breitscheid alarmiert. Nach einem Briefing ging es direkt los: Die Sanitätsgruppe überprüfte zunächst das Einsatzmaterial auf den Fahrzeugen, während die Verpflegungsgruppe sich um die Lebensmittelversorgung der Helfer für die nächsten 24 Stunden kümmerte und die Betreuungskomponente einen Schlafplatz zum Ruhen einrichtete.