Johanniter-Unfall-Hilfe Jeder kann Erste Hilfe leisten

Die Johanniter bieten in Ratingen regelmäßig Erste-Hilfe-Kurse an. Ein Erste-Hilfe-Kurs besteht aus neun Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten und kostet 60 Euro. Neben dem Basiskurs bieten die Johanniter in Ratingen auch eine Erste-Hilfe-Fortbildung an. Auch Kurse können im Internet gebucht werden.