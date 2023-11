Johanniter Ratingen Weihnachtspäckchen gehen auf die Reise

Am 18. November fällt der Startschuss für die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion 2023. Bis zum 15. Dezember nimmt die Breitscheider Dienststelle dann Päckchen an, die Menschen, die dringend Unterstützung brauchen, eine Freude machen sollen. Neben Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine werden in diesem Jahr auch Pakete in die Republik Moldau verteilt. Deutschland steht ebenfalls wieder als Zielland fest: Viele Menschen leiden auch hier unter den wirtschaftlichen Bedingungen und brauchen Unterstützung.