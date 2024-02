Johanniter bieten Stellen an Sozial engagieren im Freiwilligendienst

In Ratingen gibt es zwei Bereiche für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD), in denen sich junge Menschen engagieren können: der Medizinische Transportdienst und die Erste-Hilfe-Ausbildung. Für beide gilt: Interessenten müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Sie haben Anspruch auf 30 Tage Urlaub, erhalten ein überdurchschnittliches Taschengeld und eine qualifizierte Ausbildung zum Rettungshelfer NRW. Außerdem erwarten sie eine intensive Einarbeitung in die jeweiligen Aufgabengebiete sowie ein pädagogisches Rahmenprogramm.