Kultur in Ratingen Schauspiel „Johanna to go“ begeistert das Höseler Publikum

Johanna, ein Bauernmädchen aus der französischen Provinz, das im hundertjährigen Krieg 1429 am französischen Hof auftaucht und behauptet, in göttlichem Auftrag zu handeln, stellt sich an die Spitze des französischen Heeres, um die belagerte Stadt Orléans zu befreien, die englischen Invasoren in die Flucht zu schlagen und dem Kronprinzen Karl VII zur Krönung zu verhelfen. Als es ihr gelingt, das Schlachtenglück zugunsten Frankreichs zu wenden, wird sie auf Händen getragen.