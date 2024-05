Konzert in der Waldkirche Linnep Gitarrist spielt Lieder von Chanson-Legenden

Jochen Jasner (Gesang & Gitarre, Arrangements) studierte Gitarre an der Folkwang Hochschule Duisburg/ Essen, und zusätzlich Gesang an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Er lebt und arbeitet als freischaffender Musiker und Gesangs- und Gitarrenlehrer in Düsseldorf.