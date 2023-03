Arbeiten in Ratingen Die Woche der Ausbildung findet auch in Ratingen statt

„Eine Ausbildung ist eine tolle Möglichkeit, um in einen Beruf zu starten. Wir bieten in der Woche der Ausbildung Jugendlichen und ihren Eltern ein buntes Programm rund um die Berufswahl und Ausbildungssuche an. Dieses Jahr gibt es in jeder Geschäftsstelle einen Aktionstag. Aber natürlich kann gerne jede und jeder einfach den Termin auswählen, der am besten passt, unabhängig vom Wohnort. In jeder Region gibt es eine offene Sprechstunde der Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Studienberatung, Unterstützung bei der Praktikumssuche. Die Berufsberatung gibt Tipps zu Bewerbungsunterlagen, und die Jugendlichen können die Berufswelt per VR-Brille erleben. Außerdem macht ein Fotograf professionelle Fotos für die Bewerbungsmappe. Daneben gibt es noch Workshops und natürlich viele Onlineangebote, wie beispielsweise die Elternabende, Wege nach Klasse zehn oder Wege nach dem Abitur, die wir anbieten. Bei unserem Programm, das wir gemeinsam mit dem Jobcenter in der Woche der Ausbildung anbieten, dürfte für jede und jeden etwas dabei sein“, so Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.