Festival-Zeit in Ratingen Musik und Kunst unter freiem Himmel

Auch in diesem Jahr soll wieder an zwei Tagen getanzt werden. Eine Neuerung gibt es aber: „Der Freitag beginnt etwas später, damit auch Berufstätige die Chance haben, noch etwas vom Programm mitzubekommen“, so Lenger. Ab 18 Uhr geben sich dann am Freitag fünf Bands die Klinke in die Hand und bieten eine bunte Mischung aus Indie-Pop, Rock und Hip-Hop.