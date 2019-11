Medienzentrum : Jetzt kommen die „Tonies“ in die Kinderbibliothek

Sabine Köchling zeigt, wie es geht: Die Maus auf die Tonie-Box setzen und schon erklingen die Maus-Lieder. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Figuren für das bei Kindern beliebte Audio-System können ab dem 12. November kostenfrei ausgeliehen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Tonies“ heißen die Figuren, die ab Dienstag, 12. November, die Kinderbibliothek am Peter-Brüning-Platz erobern. Zum 100. Geburtstag der Bibliothek gibt es wieder etwas Neues, und das zeigt, dass die Einrichtung nach wie vor am Puls der Zeit ist.

Denn Tonies sind ist ein neues beliebtes Audiosystem bei Kindern – im Grunde eine moderne Version des CD-Players. Audioinhalte wie Musik oder Hörspiele werden symbolisch über spezielle Spielfiguren aktiviert. Wird beispielsweise eine Bibi-Blocksberg-Figur auf eine Tonie-Box gestellt, löst dies das Abspielen der zu dieser Figur passenden Geschichte aus.

Minimum 50 Figuren in der Größe der bei Kindern geliebten Schleich-Tiere können ab dem 12. November ausgeliehen werden. „Je mehr die Tonies gefragt sind, um so mehr werden wir anschaffen“, sagt Sabine Köchling, Leiterin der Kinderbibliothek. Wer schon eine Tonie-Box besitzt, kann die Figuren in der Kinderbibliothek für 14 Tage mit nach Hause nehmen und sich von Pippi Langstrumpf oder Räuber Hotzenplotz die Geschichten erzählen lassen. Wie bei einem normalen CD dauern die Geschichten so um die 40 Minuten.

Wer erst einmal nur neugierig ist, kann an der Information der Kinderbibliothek ausprobieren, wie Tonies® funktionieren. Und laut Sabine Köchling können das schon Kinder ab drei Jahren. Das System sei einfach zu handhaben und an den Figuren könne kaum etwas kaputt gehen. Die Boxen allerdings werden in der Bibliothek nicht ausgeliehen.