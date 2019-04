Ratingen : Investor gibt Startschuss für die Wallhöfe

So sollen die künftigen Wallhöfe einmal aussehen. Ein Boulevard soll ZOB und Altstadt verbinden. Foto: RP/Tecklenburg Projektentwicklung

Ratingen Jetzt kann es losgehen: Stadt und Investor unterzeichneten Vertrag. Abriss des Hertie-Hauses steht bevor.

Die Tage des alten Hertie-Hauses sind gezählt. Soeben wurde der Vertrag des Investers mit der Stadt unterschrieben, der Abriss soll bald losgehen. Anstelle des ehemaligen Kaufhauses sollen die Wallhöfe gebaut werden: Der Komplex besteht aus mehreren Gebäude mit Wohnungen und Einzelhandelsflächen. Sie sollen den neu gebauten Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) am Düsseldorfer Platz mit der Altstadt verbinden.

In der vergangenen Woche haben die Immobiliengesellschaft Ratingen Wallstraße mbH, eine eigens gegründete Tochter von Tecklenburg, und die Stadt Ratingen ihre Unterschriften unter den Kaufvertrag gesetzt. Der Projektgesellschaft auf Käuferseite stand die Düsseldorfer Anwaltssozietät Kapellmann und Partner beratend zur Seite.

Das Hertie-Haus steht kurz vor dem Abriss. Der ehemalige Warenhaus stammt aus dem Jahre 1978 und ist marode. Foto: Blazy, Achim (abz)

Info Tiefgarage für Kunden und Bewohner Für die Handelsflächen ist ein innenstadttypisches Angebot geplant, das die Ratinger Innenstadt gezielt stärken soll. Ergänzend zu den beiden Ankermietern Edeka und Aldi wird es ebenerdig im Boulevard-Bereich zwischen ZOB und Fußgängerzone kleinteilige Ladenflächen geben. Im zweiten Untergeschoss wird eine Tiefgarage eingerichtet. Infos: www.ratingen.de.

Auf dem Areal des leerstehenden Hertie-Gebäudes am Düsseldorfer Platz sowie auf dem angrenzenden städtischen Grundstück an der Wallstraße mit insgesamt rund 6.1000 Quadratmetern kann jetzt das geplante offene Wohn- und Geschäftsquartier unter dem Projektnamen WallHöfe mit insgesamt etwa 6.500 qm Verkaufsfläche für Einzelhandel sowie rund 80 Mietwohnungen entstehen. Die Abbrucharbeiten sollen in diesem Monat beginnen, die Fertigstellung ist für Ende 2021 angesetzt. Die Tecklenburg GmbH aus Straelen ist Generalübernehmer. Insgesamt werden in dieses Projekt laut Tecklenburg rund 50 Millionen Euro investiert.

Das Hertie-Altgebäude, das meist leer stand in den vergangenen Jahren, wird samt Tiefgarage für die Umsetzung komplett abgerissen. Dort schafft die Tecklenburg Projektentwicklungs GmbH aus Düsseldorf nach dem Planentwurf des Architekturbüros kadawittfeld aus Aachen eine offene Bauweise, die eine städtebauliche Verbindungsachse zwischen Fußgängerzone und ZOB schafft. Durch die kleinräumige Form der Wohnbebauung in den Obergeschossen hebe sich das Konzept deutlich von klassischen Geschäftshausentwickungen ab, so der Investor.