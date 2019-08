Online-Umfrage zu verkaufsoffenen Sonntagen : Open-Air-Kino vor dem Rathaus

Das Open-Air-Kino, hier im Jahre 2006 vor dem alten Rathaus, soll am ersten Advent vor neuer Kulisse wieder Besucher anlocken. Auch sonst wird Einiges geboten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen In Ratingen wird ein neues Veranstaltungsformat getestet: City-Kauf und Stadtmarketing laden ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Ratingen Marketing GmbH (RMG) und der City-Kauf Ratingen veranstalten am Sonntag, 1. Dezember 2019 das erste Ratinger Adventsleuchten. Sie stecken schon mitten in den Vorbereitungen. „Wir planen ein neues Veranstaltungsformat“, so RMG-Geschäftsführerin Nina Bauer. Überall in der Altstadt wird es attraktive Aktionen geben, und auch die City-Geschäfte sollen an diesem Sonntag ihre Türen öffnen können. Damit der verkaufsoffene 1. Advent genehmigt werden kann, sind RMG und Stadtverwaltung auf die Mithilfe der Ratinger Bürger bei Online-Umfragen angewiesen. Dies gilt auch für den „Nikolausmarkt in Hösel“ am selben Tag.

Die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags ist nämlich an ein Ereignis gebunden, das in dem entsprechenden Stadtteil stattfindet. Gleichzeitig verlangt die Rechtsprechung, dass die Mehrheit der Besucher wegen des Events kommt und nicht wegen der offenen Ladentüren. Dies möchte die RMG nun – wie schon in der Vergangenheit mehrfach praktiziert – per Online-Umfrage herausfinden. Hintergrund sind zahlreiche Klagen der Gewerkschaft Verdi gegen solche verkaufsoffenen Sonntage: Oft dienten eher weniger attraktive Veranstaltungen nur als Feigenblatt, um die Läden aufsperren zu können.

Info Jetzt sind die Bürger gefragt Bis zum 10. September 2019 sind Bürger aufgerufen, an den beiden Online-Umfragen des Stadtmarketings teilzunehmen. Damit will die Stadtverwaltung eine juristisch halbwegs sichere Basis für die Genehmigung der geplanten verkaufsoffenen Sonntage in Mitte und Hösel am 1. Dezember schaffen. Die Umfragen findet man unter https://umfragen.rmg-ratingen.de.

Per Mausklick kann man auf der Website https://umfragen.rmg-ratingen.de/ seinen Beitrag zum Zustandekommen des Einkaufserlebnisses am Sonntag leisten – und zwar ab sofort bis 10. September. „Wir bitten Sie herzlich, sich an der Online-Umfrage der Ratingen Marketing GmbH zu beteiligen“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch.

Dass sich der Besuch der Ratinger City am 1. Dezember auf jeden Fall lohnt, verrät ein Blick auf die Liste der geplanten Aktionen. Überall in und um die Fußgängerzone ist etwas los und sicherlich für jedes Interesse etwas dabei. So wird die Winterbeleuchtung am 1. Advent eingeschaltet. Gemeinsam mit Vertretern der Kirchengemeinden wird Bürgermeister Pesch die erste Kerze am großen Adventskranz auf dem Weihnachtsmarkt anzünden. (Der Weihnachtsmarkt selbst wird schon am 22. November eröffnet).

Was ist sonst beim „Ratinger Adventsleuchten“ geplant? Auf dem neuen Rathausvorplatz gibt es ein kostenloses Winter-Open-Air-Kino mit zwei Vorstellungen (Kinderfilm und „Die Feuerzangenbowle“). Auf der Oberstraße wollen örtliche Bäcker und Konditoren den längsten Christstollen des Rheinlands backen und für einen guten Zweck verkaufen. Im Arkadenhof geht es sportlicher zu. In Kooperation mit den Ratinger Ice Aliens wird dort eine kleine Mini-Winter-Olympiade veranstaltet. In der Lintorfer Straße erschafft ein Bildhauer live vor Publikum eine Skulptur aus einem großen Eisblock.

An der Düsseldorfer Straße werden diverse Aktionen für den guten Zweck stattfinden, und auf dem Kirchenvorplatz von St. Peter und Paul kommen Jung und Alt zusammen, um gemeinsam Adventslieder zu singen. Für die kleinen Besucher wird aber noch mehr geboten, zum Beispiel eine Adventswerkstatt. Am alten Steinhaus können die Kinder Knusperhäuschen verzieren und Weihnachtsdeko basteln. Eine schminkende Schneekönigin und der Nikolaus schauen auch vorbei.

„Ich bin sicher, dass wir mit dem Ratinger Adventsleuchten eine gelungene Kombination aus Besinnlichkeit zum Beginn der Adventszeit und entspanntem Einkaufsvergnügen bieten können“, sagt der City-Kauf-Vorsitzende Bernhard Schultz. „Dabei steht die Veranstaltung natürlich im Vordergrund.“

Doch damit dieses neue Stadtfest auch so stattfinden kann, sollten die Bürger in der Online-Umfrage auch entsprechend abstimmen.