Diskussion mit Bürgern Jens Spahn kommt zur CDU nach Breitscheid

Am Donnerstag, 26. Oktober, um 18 Uhr, wird im „Roten Turm" in Breitscheid, Alte Kölner Straße 14-18, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Sprecher für Wirtschaft, Klima, Energie, Mittelstand und Tourismus, auf Einladung der Ratinger Christdemokraten zum Thema „Werte – Wirtschaft – Wohlstand – was Deutschland jetzt für morgen tun muss!“ sprechen und danach für einen Austausch zur Verfügung stehen.