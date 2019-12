U. K. Quartett zu Gast : Premiere für Jazzabend zwischen den Jahren

Das U. K. Quartett steklt am 27. Dezember im Tragödchen an der Grütstraße seine neue CD vor. Foto: RP/Veranstalter

Ratingen Es ist ein Premieren-Experiment im Tragödchen: ein besonderer Auftritt des U. K. Quartetts für Fans im Tragödchen.

(RP) Eine Premiere wagt das Tragödchen im Buchcafé Peter & Paula an der Grütstraße am Freitag, 27. Dezember, ab 20 Uhr. Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen können sich alle, die über die Feiertage und den Jahreswechsel nicht verreist sind, etwaig aufkommende Langeweile mit einem Jazz-Konzert vertreiben. Und das noch dazu bei einer Tragödchen-Premiere: dem U.K. Quartett.

Das Titelstück „Akoli“ der neuen CD, die am 27. Dezember im Tragödchen vorgestellt wird, beschreibt einen Ort in Griechenland. Die sinnliche, weiche Landschaft mit ihrer uralten Kultur, aber auch Einflüsse, inspiriert durch vorherige musikalische Reisen nach Afrika, Brasilien, Indien fließen in die Kompositionen ein. Gepaart mit europäischer Musikkultur, hören wir auch westafrikanische Rhythmen die zu etwas Neuem, Modernem, Unbekanntem werden. Sowie lateinamerikanische Leichtigkeit und der Hauch von „Street Beat Music“ aus New Orleans verströmen ungebremste Lebensfreude.