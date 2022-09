Kultur in Ratingen : Jazz mit westafrikanischen Rhythmen im Tragödchen

Ratingen Die Jazz-Reihe im Ratinger Tragödchen wird am Donnerstag fortgesetzt. Das U.K. Quartett kommt ins Bucg-Café an der Grütstraße.

(RP) Am Donnerstag, 29.9.September, wird ab 20 Uhr die Tragödchen-Jazz-Reihe mit dem U.K. Quartett fortgesetzt. Im Buch-Café Peter & Paula an der Grütstraße musizieren dann der Bandleader Uwe Kellerhoff am Schlagzeug, Alex Morsey am Kontrabass und am Sousaphon, Matthias Dymke am Piano und Peter van der Heusen am Saxophon.