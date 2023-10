Kultur in Ratingen Zeit für Jazz

() Jazz steht am Freitag, 20. Oktober, ab 20 Uhr im Tragödchen im Buch-Café Peter und Paula an der Grütstraße auf dem Programm. Dann musizieren Sebastian Gahler am Piano, Martin Furmann am Bass, Guido May an den Drums und natürlich Axel Fischbacher an der E-Gitarre. Fischbacher zählt schon lange zu den Spitzensolisten der europäischen Szene und erregt mit seinem Gitarrenspiel, aber auch mit seinen Projekten und Produktionen seit Jahrzehnten die Aufmerksamkeit der Jazz-Szene.