Wirtschaft in Ratingen IT-Unternehmen bleibt Standort in Ratingen Ost treu

(RP) Die Seven Principles Solutions & Consulting GmbH bleibt Mieter am Ernst-Dietrich-Platz 2 in Ratingen Ost. Das auf innovative IT-Lösungen spezialisierte Unternehmen hat seinen bestehenden Mietvertrag im Balcke-Dürr Haus vorzeitig verlängert und setzt auf rund 910 Quadratmeter Bürofläche ein neues Arbeitsplatz-Konzept um.