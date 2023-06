Studie der IHK Ausländische Firmen schätzen Ratingen

Der britische Finanzdienstleister Ebury begründet seine Standortentscheidung so: „Die Wahl für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf war für uns ein bewusster Weg in Richtung Expansion und lokaler Präsenz in den wichtigsten Märkten. Die diversifizierte und konzentrierte Präsenz von global tätigen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen in der Region um Düsseldorf war hierbei ausschlaggebend“, sagt Till Keller, Managing Director DACH.