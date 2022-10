Kultur in Ratingen : Irish Folk mit Fragile Matt in der Linneper Waldkirche

Breitscheid Die Band Fragile Matt präsentiert mehrstimmigen Gesang, umrahmt von fetzigen irischen und schottischen Tunes. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

(RP) Erfrischend, gefühlvoll, fröhlich, lebendig und am besten live. Mehrstimmiger Gesang umrahmt von fetzigen irischen und schottischen Tunes. Die Band Fragile Matt, gegründet 2008 in Doolin, Irland, von dem Iren David Hutchinson, ist mit ihrer Musik in Deutschland, Holland und Irland unterwegs. Und kommt nun nach Breitscheid in die Waldkirche.