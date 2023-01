Angebot in Ratingen West Irland mit allen Sinnen in der Versöhnungskirche erleben

Unter dem Titel „Irland mit allen Sinnen“ spielen drei Formationen irische Musik. Mit dabei sind Mary Bateman Field, Jens Barabasch, Sabine Cao und Tine Riekenbrauk sowie die Band „Kerry Mountain’s Groove“, in welcher Norbert Enning mitwirkt, einer der Presbyter der Kirchengemeinde. Am Samstag, 4. Februar, ab 19 Uhr gibt es in der Versöhnungskirche zu traditionellen und auch neueren irischen Klängen das passende Stew und Bier zu verkosten. Ganz klassisch endet das Programm mit einer Session, in welcher die irischen Reels und Jigs zum Mitspielen einladen. Für alle Besucher, ob mit oder ohne Instrument gilt gleichermaßen ein „1000mal Willkommen“ oder eben auf irisch „Céad míle fáilte“.