Interview mit Manfred Evers : „Ich werde weiter politisch Stellung beziehen“

Manfred Evers war als unabhängiger Kandidat zur Bürgermeisterwahl angetreten. 700 Wähler stimmten für ihn. Wie geht er mit dem Ergebnis um?

Manfred Evers Ich hatte mir drei Prozent erhofft. Aber nachdem ich eine Nacht über das Ergebnis geschlafen habe, bin ich doch zufrieden. Mich haben mehr als doppelt so viele Menschen gewählt, als ich Unterstützungsunterschriften gesammelt habe. Und nicht alle, die mich mit ihrer Unterschrift unterstützt haben, werden mich am 13. September gewählt haben. Ich war der einzig wirkliche unabhängige Kandidat, ich hatte keine Partei oder Wählergruppierung hinter mir. Einzig meine Wahlkampfkoordinatorin Denise Nutz hat mich unterstützt. Wofür ich sehr dankbar bin.

Evers Gute Frage. Als ich meine Unterstützungsunterschriften im Bistro des Unverpacktladens gesammelt habe, kam meine Enkelin immer. Da waren dann Süßigkeiten und was zu trinken fällig. Das Honorar für Frau Nutz waren zwei Stück Käse vom Käsehof in Pilsum (Ostfriesland). Also insgesamt im unteren zweistelligen Eurobereich. Habe also in etwa so viel ausgegeben wie meine Mitbewerber. Mir ist zwar während des Wahlkampfes angeboten worden, Geld zu spenden, dies habe ich aber abgelehnt.