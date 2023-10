Mitsubishi Electric Konsularisches Korps zu Gast in Ratinger Unternehmen

Jedes Jahr – mit Ausnahme der Pandemiejahre – ist eine andere Nation Partnerland des Formats mit dem Titel „meet the neanderland.“ Bei Betriebsbesichtigungen und kulturellen Veranstaltungen will der Kreis Mettmann sich als attraktiver Standort für internationale Unternehmen in der Community der Generalkonsulinnen und -konsule sowie bei Außenhandelsfördern positionieren. Diesmal hatten die IHK Düsseldorf gemeinsam mit dem Kreis Mettmann das konsularische Korps und die für NRW zuständigen Außenhandelsförderer zum Unternehmensbesuch von Mitsubishi Electric nach Ratingen eingeladen. Das Partnerland Japan wird von der Generalkonsulin in Düsseldorf Setsuko Kawahara vertreten.