Jubiläumsfeier : Integrationsrat: Ratingen ist Vorreiter

Der Integrationsrat feierte den Geburtstag in Cromford. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Der Integrationsrat feierte mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft sein 40-jähriges Bestehen. Das stand eigentlich schon im vergangenen Jahr an. Das Fest fiel wegen Corona allerdings aus und wurde jetzt nachgeholt.

(RP) Das kann nicht jede Stadt vorweisen: Einen Integrationsrat, der bereits seit 40 Jahren besteht. Ratingen gehörte 1981 zu einer der ersten Kommunen, die ein Gremium zur Interessensvertretung der zugewanderten Menschen ins Leben riefen. Das Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen wurde jetzt mit Gästen aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft offiziell gefeiert – zwar mit einem Jahr Verspätung aufgrund der Corona-Pandemie, dafür aber umso ehrwürdiger in den Mauern des prächtigen LVR-Museum Haus Cromford. Eingeladen hatten der Integrationsrat unter der Vorsitzenden Hannelore Becker und das Büro der städtischen Integrationsbeauftragten Zeliha Yetik.

Besser hätte der Ort für die Jubiläumsfeier nicht gewählt sein können. Nicht nur wegen des Ambientes des Hauses, sondern weil das Herrenhaus mit angeschlossener Textilfabrik selbst mit den Themen Migration und Integration verbunden ist. Das machte Gastgeberin Claudia Gottfried, Leiterin des Museums, deutlich: „Am Anfang arbeiteten hier angeworbene Arbeiter aus England, dann gab es das dunkle Kapitel der Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine und später kamen die so genannten Gastarbeiter, die auch hier in den umliegenden Häuser wohnten.“

Programm in Ratingen und Heiligenhaus

Programm in Ratingen und Heiligenhaus : Ein zauberhafter Veranstaltungs-Herbst

Dies griff die Vorsitzende des Integrationsrates, Hannelore Becker, in ihrer Begrüßungsrede auf. Sie zitierte Max Frisch, der 1965 davon sprach, dass man Arbeiter gerufen habe, aber Menschen gekommen seien. „In diesem Sinne bemühe sich der Integrationsrat politisch um eine gleichberechtigte Teilhabe dieser Menschen am gesellschaftlichen Leben.“

Konkrete Ziele beschreibt sie mit der Wiedereröffnung einer ständigen Nebenstelle der Ausländerbehörde (Kreis-Service-Center) in Ratingen, die Stärkung der Antidiskriminierungsarbeit in Ratingen und eine adäquate und menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge.

Welchen Stellenwert die Arbeit des Integrationsrates für die Stadt hat, bewies auch die weitere Rednerliste. Der Erste Beigeordnete Patrick Anders, welcher Bürgermeister Klaus Pesch vertrat, unterstrich die politische Bedeutung dieses Gremiums: „Als Beigeordneter, der selbst jahrelang politisch in Gremien und Ausschüssen aktiv war, kann ich sagen, dass viele wichtige Themen wahrscheinlich keinen Platz in die politische Debatte gefunden hätten, wenn nicht der Integrationsrat sie auf die Tagesordnung gebracht hätte.“ Er bedankte sich bei den anwesenden Mitgliedern des Integrationsrates für ihr Engagement und ermutigte sie, sich weiterhin aktiv in die Kommunalpolitik einzumischen.