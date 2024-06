Inner Wheel Club Ratingen Großer Andrang beim Edelfummel-Flohmarkt

„Es ist schön zu sehen, dass unser Angebot so gut angenommen wird und auch für den guten Zweck ein gutes Ergebnis – wir rechnen mit einem vierstelligen Betrag – erzielt wird“, bilanziert Susanne Leyendecker, denn hinter dem modischen Treiben steckt viel Mühe und sehr viel Aufwand, um die Masse an gespendeten und hochwertigen Kleidungsstücken so attraktiv präsentieren zu können. Zwischenzeitlich tummelten sich alleine sechs Inner Wheel Freundinnen als helfende Hände im Ladenlokal und standen zur kundiger Beratung bereit.