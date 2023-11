Inner Wheel Club Ratingen Designerkleidung für kleines Geld

() Das Kleid, in dem so viele Feste gefeiert wurden und an dem so viele schöne Erinnerungen hängen, sieht noch richtig gut aus und ist viel zu schade, um es wegzuwerfen, aber selbst tragen wird man es wohl nicht mehr. Schöne Stoffe, Schnitte und Farben locken und so ein neues Kleidungsstück würde der Garderobe neuen Pfiff verleihen, aber allzu teuer und von der Stange sollte es nicht sein – der Inner Wheel Club Ratingen bringt beide Seiten zusammen und generiert bei dieser Gelegenheit noch Geld für gute Zwecke.