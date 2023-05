Ratingen im Schlemmermodus Genießerwochenende und verkaufsoffener Sonntag in der Ratinger Innenstadt

Zum Auftakt der diesjährigen Open-Air-Saison lockt der Feierabendmarkt von Freitag bis Sonntag in die Innenstadt. Heimische Gastronomen bieten rund um den Marktplatz und entlang der Oberstraße an allen drei Tagen Auszüge ihrer Speisekarte zum Kosten und Kennenlernen an. Ergänzt wird das Angebot durch Foodtrucks, die zu einer kulinarischen Weltreise einladen. Geöffnet ist der Feierabendmarkt am Freitag, 19. Mai, von 16 bis 21 Uhr, am Samstag, 20. Mai, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 21. Mai, von 12 bis 18 Uhr. Diese Schlemmerkonstellation wird es bis September an jedem dritten Freitag im Monat in der Zeit von 16 bis 20 Uhr geben.