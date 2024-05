Freude über 3000 Euro Inklusions-Verein erhält Spende der der Sparkassen-Stiftung

Viele Arbeitgeber haben sich bereits auf den Weg gemacht, angepasste Arbeitsplätze für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu schaffen, die Herausforderungen sind jedoch nach wie vor sehr groß. „Wir können als Verein sehr gut nachvollziehen, dass – gerade in der momentanen wirtschaftlichen Situation – die Beschäftigung – und das heißt zu Beginn vor allem eine sehr intensive Betreuung – von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine sehr, mitunter zu große Aufgabe darstellt. Umgekehrt wird durch die Nicht-Beschäftigung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ein sehr großes Potential von Arbeitskräften nicht ausgeschöpft, denn jeder kann seinen Beitrag leisten! Wir stellen fest, dass es bei den Arbeitgebern gar nicht am Willen, sondern an nicht vorhandenen Kompetenzen mangelt. Da möchten wir ansetzen und mit dem Rückenwind der Spende der Sparkassen-Stiftung ein regionales Mentoring-Netzwerk aufbauen für Personalverantwortliche, die Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen beschäftigen oder in Zukunft beschäftigen möchten!“, benennt Meike Paprotta-Kübler, 1. Vorsitzende des Vereins, die Ziele und Pläne des Vereins.