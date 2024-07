Neue Initiative in Ratingen Widerstand gegen Bezahlkarte für Geflüchtete

Die Initiative orientiert sich an dem Münchner Modell, wo ein Tauschobjekt gestartet wurde. Hier erwerben Bezahlkarteninhaber geldwerte Kaufgutscheine und tauschen sie ein zu eins gegen Bares. Seit Juni wird in Bayern die Bezahlkarte ausgegeben, die das Bargeldlimit auf 50 Euro limitiert. So funktioniert das Tauschgeschäft: Geflüchtete kaufen zum Beispiel in Lebensmittelmärkten Gutscheine für maximal 50 Euro und tauschen diese dann in Bargeld um. Unterstützer der Aktion kaufen die Gutscheine, die sie wiederum in den Geschäften einlösen. Selbst die Behörden in Bayern, die eine mehr als harte Linie gegen Geflüchtete fahren, sehen keine Möglichkeit dies zu unterbinden.