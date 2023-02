Kettwig hui - Ratingen pfui Essener Erfolgsmodell für Bahnhof Ost

Der Dachstuhl ist morsch, es regnet rein, die Fassade wird als Leinwand für mehr oder weniger kunstvolle Graffiti genutzt – das denkmalgeschützte Gebäude des Bahnhofes Ost müsste dringend saniert werden. Der Handlungsbedarf ist bekannt, doch wollen Politik und Verwaltung so recht nicht in die Gänge kommen. Der Bahnhof in Kettwig, ebenfalls 1872 errichtet, erstrahlt bereits seit 20 Jahren wieder in seiner alten Pracht und wird rege genutzt. Möglich gemacht hat das eine gemeinnützige Inititiatve. Wie haben die das gemacht, wollten wir wissen.