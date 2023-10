Kampf gegen den Riesenbärenklau Homberger Herkules-Arbeit wird mit Preis belohnt

Die Pflanze ist bekannt dafür, dass sie bei Kontakt mit dem Pflanzensaft und anschließender Sonneneinstrahlung schwere Hautverbrennungen auslösen kann, und ist damit besonders in den Sommermonaten gefährlich für alle Menschen, die sie nicht kennen. Sie schadet aber auch durch den Schattenfall ihrer riesigen Blätter anderen Pflanzen und kann sich durch ihre große Samenproduktion gerade in geschützten Landschaftsbereichen besonders gut ausbreiten. Umso wichtiger sei es, so Ernst, dass sich Menschen zusammengefunden haben, die ihre Freizeit dafür opfern, ohne Herbizide die Ausbreitung dieser Pflanze zu stoppen.