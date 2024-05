Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg Neuer Ausbildungsgang zum Sozialassistent startet

Das Adam-Josef-Cüppers Berufskolleg ist eine der ersten Schulen in NRW mit diesem Angebot. In den zwei Ausbildungsjahren besuchen die angehenden Sozialassistent*innen von Montag bis Donnerstag von 7.45 bis 11 Uhr und freitags von 7.45 bis 14 Uhr die Schule. Montags bis donnerstags stehen sie nach der Schule für jeweils vier Stunden dem Ausbildungsbetrieb zur Verfügung, um dort die Nachmittagsbetreuung an den Schulen zu unterstützen.