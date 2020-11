Ergänzendes Angebot : Infotafeln am Bienenhotel im Volkardeyer Park

Infotafeln am Bienenhotel im Volkardeyer Park

Ratingen (RP) Die im August eingeweihte Wildbienen-Nistwand im Erholungspark Volkardey hat informativen Zuwachs erhalten: Vier interaktive Schautafeln bilden jetzt einen kleinen Lehrpfad, der anschaulich die Lebensweise der gut 300 Wildbienenarten in Nordrhein-Westfalen erklärt.

Nach dem „Wildbienenhotel“ samt Infotafeln am Biotop Cromford gibt es in Ratingen somit eine zweite große Insektennistwand, die mit einer solchen Anlage ergänzt wurde. Am Standort Erholungspark Volkardey wird der Bereich vor den Schautafeln noch mit einer festen Oberfläche trittsicherer versehen. Zudem wird im kommenden Frühjahr im unmittelbaren Umfeld eine Wildblumenwiese angelegt, damit die Insekten auch reichlich Nahrung finden.