Infostand auf dem Wochenmarkt Einfach die Energie der Sonne nutzen

Die Verbraucherzentrale NRW in Ratingen bietet darüber hinaus mit Kooperationspartnern folgende kostenlose Veranstaltungen zum Thema Solar an: Der Vortrag „Das Potenzial der Sonne nutzen“ in Kooperation mit der Bürgersolarberatung Ratingen findet am 11. Juli um 17 Uhr in den Räumen der VHS Ratingen an der Lintorfer Straße statt.