50 Jahre Maximilian-Kolbe-Platz Zwei Kirchen – eine Heimat

50 bewegte Jahre werden ab Januar mit zahlreichen Veranstaltungen gewürdigt. Los geht es am Sonntag, 14. Januar, ab 17 Uhr mit einem Neujahrsempfang der Gemeinde Heilig Geist in St. Marien Tiefenbroich. Unter dem Motto „Lecker Töne“ geht es am Samstag, 20. Januar, ab 19 Uhr in der Versöhnungskirche weiter. Dann können Besucher Brasilien mit allen Sinnen erleben. Am 3. Februar ab 19.11 Uhr steht in St. Marien der Pfarrkarneval auf dem Programm. Am 14. Februar beginnt mit Gottesdiensten in allen Kirchen die Fastenzeit. In den folgenden Wochen präsentieren Künstler ihre Werke in der Versöhnungskirche. Dort findet am 1. März ab 18 Uhr der Weltgebetstag statt.