Stadtteil im Wandel In Tiefenbroich entsteht etwas Neues

Mit Unterstützung aus Politik und Verwaltung, begleitet von „Dorv-UG“ (Beratungsfirma für Orts- und Regionalentwicklung Jülich) diskutieren und planen engagierte Tiefenbroicher das zukünftige Gemeinschaftsleben. Wichtiger Bestandteil dieses Prozesses sind auch städtebauliche Aspekte im Sinne eines zukunftsfähigen Dorfkerns. Erste Ergebnisse sind in der Ansiedlung einer Postfiliale in der ehemaligen Sparkassenfiliale sichtbar. In dem Gebäude soll die weitere freie Fläche als Treffpunkt der Tiefenbroicher Bevölkerung und zur Nahversorgung weiterentwickelt werden. In räumlicher Nähe zu dem Gebäude einen Mehrgenerationenplatz zu integrieren, wäre wünschenswert. Durch eine attraktive Gestaltung könnte sich die Verweildauer der Tiefenbroicherinnen und Tiefenbroicher erhöhen und so zu einem lebendigen Miteinander beitragen.