Musikalische Gottesdienste : Friedenskirche: In der Fastenzeit die Balance finden

Die Chorleiterin Cathrin Schuster-Sixt ist als Gesprächsgast im Gottesdienst. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen (RP) Wie starten wir in diesem Jahr in die Fastenzeit, nachdem der Karneval ausfiel? Darüber hat die evangelische Friedenskirche an der Hegelstraße nachgedacht und Pastor Thomas Gerhold findet folgende Antwort:

„Verzicht ist durch Corona schon genug. Den sonst so hilfreichen Weg des ‚weniger ist mehr‘ wollen wir deshalb in diesem Jahr nicht gehen. Stattdessen akzentuieren wir das Thema Balance in drei Gottesdiensten. Denn die gilt es wieder zu finden.“

Der Pastor lädt deshalb drei ausgezeichnete Musiker ein, die zwei ihrer besten Stücke im Gottesdienst spielen und außerdem mit Gerhold und einem weiteren Gast darüber sprechen, was sie wieder in Balance bringt.