Schloss Landsberg Wenn sich die Türen eines Schlosses öffnen

Allerdings können Interessierte am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, noch an Führungen durch den Dicken Turm in der Innenstadt oder durch die Eduard-Dietrich-Schule in Lintorf teilnehmen. Die „Ratinger Jonges“ öffnen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Pforten des Dicken Turmes für die Öffentlichkeit. In Lintorf werden die Schüler in der Zeit von 11 bis 13 Uhr verschiedene Stationen in der Schule besetzen und interessierte Besucher über die Geschichte des Schulgebäudes und über das heutige Schulleben informieren.