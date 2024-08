Bienenzuchtverein lädt zum Sommerfest Warum jeder Ratinger Honig anders ist

Alle, die sich schon einmal gefragt haben, wie der Honig vom Bienenstock ins Glas kommt und warum jeder Honig aus Ratingen anders ist, sind eingeladen, die Imker zu besuchen. Die Imker bieten an diesem Tag Führungen über das Gelände an und helfen dabei, die eine Königin unter ihren Tausenden Töchtern in einem Schaukasten zu finden. Aber auch Bienen in einem hohlen Baumstamm und in einem Heidekorb gibt es zu sehen.