Auto : Im Zeichen des Automobils

Am Sonntag startet am Autohaus Sahm, Boschstraße in Ratingen West die 9. Ratingen Classic. Foto: Joachim Preuß

Ratingen Die Oldtimerrallye startet um 10 Uhr beim Autohaus Sahm, Boschstraße.

(JoPr) Am Sonntag, 12. Mai, kommen Autofans auf ihre Kosten: Die 9. Ratingen Classic, eine touristische Ausfahrt mit historischen Fahrzeugen, macht Station unter anderem bei der Ratinger Automeile. Auch andere Ziele, wie das Obeschlesische Landesmuseum in Hösel werden werden von Oldtimer-Piloten angesteuert. Veranstalter ist der Bergische Touring Club Ratingen im ADAC (BTC). Die Oldtimerrallye startet um 10 Uhr beim Autohaus Sahm, Boschstraße. Ab 10:30 Uhr halten die Teilnehmer für eine Fahrzeugvorstellung am Marktplatz. Die Automeile des City-Kauf in der Innenstadt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der ursprünglich geplante verkaufsoffene Sonntag fällt flach. RP-Foto: Joachim Preuss