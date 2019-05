Kultur : Blues-Star kommt nach Ratingen

Ratingen Im Tragödchen gastiert am Donnerstag der Gitarrist und Sänger Tim Lothar.

2006 brachte er seine Debüt-CD „Cut To The Bone“ heraus, die in Dänemark und dem Ausland mit begeisterten Kritiken aufgenommen wurde. Die nächste Veröffentlichung, „In It For The Ride“ (2008), wurde „Bestes Dänisches Blues Album“ beim Danish Music Awards (dem dänischen Grammy). Im gleichen Jahr wählte man Tim Lothar in Dänemark zum „Blues Artist of the Year.“ Januar 2014 erreichte er mit eigenen Stücken das Semifinale der IBC (International Blues Challenge) in Memphis/Tennessee.