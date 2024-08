Kulturamt sucht Stadtführer Ratingen lässt sich immer wieder neu entdecken

Mehr als 200 denkmalgeschützte Gebäude, verwinkelte Gassen, versteckte Kleinode – in Ratingen gibt es viel zu entdecken und selbst der eingefleischteste Dumeklemmer kennt längst nicht alle Geheimnisse seiner Heimatstadt. „Ach das haben wir gar nicht gewusst.“ Diesen Satz hören Ratingens Stadtführer nicht selten. Hobbyhistoriker, leidenschaftliche Dumeklemmer oder Bürger, die Lust auf Heimat machen wollen, haben jetzt die Chance, besonders tief in die Historie einzutauchen. Das Kulturamt sucht neue Stadtführer und schielt dabei schon ein bisschen auf das Jahr 2026, in dem Ratingen das 750-jährige Stadtjubiläum feiert.