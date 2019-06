Schule : Heimatkunde auf der Leinwand

Anna, Sophia, Nick und Marco mit ihren Lintorfer Skyline Bildern an der Johann-Peter-Melchior-Schule Lintorf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Im Rahmen des Kunstunterrichtes beschäftigen sich Schüler der Johann-Peter-Melchior-Grundschule mit Lintorf.

Stolz präsentierte die neunjährige Malou ihr Bild. Es zeigt die Skyline von Lintorf als Scherenschnitt sowie Sprüche über den Ratinger Stadtteil wie „Über Lintorf lacht die Sonne“ oder „I love Lintorf“. Drumherum zieren viele Farbkleckse in allen möglichen Rosatönen und ganz viel Glitzer das Kunstwerk.

Die Grundschülerin und ihre Klassenkameraden nehmen gerade im Unterricht unter anderem das Thema „Lintorf“ durch. Sie hatten auch schon mehrere Dorfrundgänge für die eigene Klasse aber auch für Schulkameraden durch ihren Wohnort durchgeführt, bei dem sie in historische Gewänder gekleidet, einige geschichtsträchtige Gebäude aus Lintorf vorstellten. Auf der Suche nach einem neuen Thema für den Kunstunterricht hatte Lehrerin Heike Seger, in Anlehnung an ein Bild mit der Skyline und Sprüchen von Köln, die Idee, das Thema „Heimatkunde“ auch künstlerisch aufzugreifen.