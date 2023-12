Weihnachten in Ratingen Ost Schafe weisen den Weg zur Krippe

Das ist schön und darob freuen sich die beiden Chef-Veranstalter des Hohen Festes. Doch beim Aufgalopp in die Heilige Nacht gibt es ziemliche Unterschiede, auch in Ratingen. So gefällt sich St. Peter und Paul nach dem gern besuchten Weihnachtsmarkt in cooler Attitude. Nachdem nämlich das aufwendige Verkündigungsheftchen „Bileams Esel“ schon seit einem Jahr ersatzlos eingestampft ist, sieht die Website nun aus wie ein zweifarbiger Einkaufszettel. Kein Bild, keine liebevolle Zeichnung – nichts Weihnachtliches. Nur die Daten von Gottesdiensten. Es gab allerdings auch noch freitägliche Messen um 6 Uhr mit anschließendem Frühstück, wenn man sich was zum Frühstücken mitbrachte.