Adventsmarkt im Arkadenhof Handgemachte Geschenkideen im Arkadenhof

() Am ersten Adventswochenende veranstaltet ein Zusammenschluss aus ansässigen Händlerinnen und dem Citykauf Ratingen einen Handmade-Adventsmarkt in den Leerständen, Geschäften und im Arkadenhof. Am Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember, öffnen sich von 12 bis 18 Uhr die Türen und Buden mit einem ausgesuchten Angebot. Rund 30 Aussteller aus Ratingen und dem näheren Umkreis bieten ihre handgemachten Produkte von Keramik über Mode, Floristik bis hin zu Honig und Papeterie an. Künstler bieten Karten, Bilder auf Leinwand oder Steinen an.