Veranstaltungsreihe für Unternehmen IHK hilft durch Lieferketten-Dschungel

Das neue IHK-Netzwerk „Nachhaltiges Lieferkettenmanagement“ wird in Kooperation mit dem Business Scout for Development der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) in NRW umgesetzt. „Unternehmen, die ihre Lieferkette nach ökologischen und sozialen Grundsätzen gestalten, verbessern somit auch ihre Reputation“, sagt Oliver Wagener, der als Business Scout der AWE Partner des neuen IHK-Netzwerkes ist.