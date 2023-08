Wie könnte Eggerscheidt morgen aussehen? Bürger planen Eggerscheidts Zukunft

Auf Grundlage zahlreicher Vorschläge haben die Planer nun den Konzeptentwurf erarbeitet. Sie werden ihn am 6. September von 18 bis 20 Uhr im Haus Oberschlesien, Bahnhofstraße 62 in Hösel, erstmals vorstellen. Erneut wird es möglich sein, über bestimmte Aspekte der Dorfentwicklung zunächst in Kleingruppen und anschließend in großer Runde intensiv zu diskutieren. Ein Einladungs-Flyer zum zweiten Bürgerforum wird in diesen Tagen an alle Eggerscheidter Haushalte verteilt.